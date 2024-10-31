Четверг, 31 октября, 2024
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На Рязанскую область надвигается ныряющий циклон «Мартина»

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Валерия Мединская
Image by gpointstudio on Freepik

Ныряющий североатлантический циклон «Мартина» может обрушить свою мощь на Рязанскую область 1 ноября. Прогнозом делится центр погоды «Фобос».

В ночь на 31 октября циклон проявил себя на западе Русской равнины. Теперь он перемещается на восток, вовлекая за собой арктические воздушные массы.

1 ноября, с приходом «Мартины», в Рязанской области ожидают сильный дождь, который сменят снегопады. Порывы ветра будут достигать 21 м/с.

Мэр Рязани Виталий Артёмов предупредил, что на время непогоды все городские службы переведут на усиленный режим работы.

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