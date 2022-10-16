На набережной у Рязанского кремля высадили дубы

14 октября на Трубежной набережной возле Рязанского кремля прошла высадка дубов. Мероприятие посвятили памяти Рязанского ополчения и 210-летию героических событий войны 1812 года.

Организаторами и участниками акции выступили:

РязРО «Российское Экологическое общество»,

дети и преподаватели из центра образования «Дистанционные технологии»,

ГК «Зелёный Сад»,

студенты лечебного факультета РязГМУ Минздрава России.

Краевед Игорь Канаев и хранитель Парка героям войны 1812 года Виталий Александрович рассказали о героических подвигах рязанских ополченцев и о гуманитарной роли госпиталей Рязани в лечении и восстановлении раненных солдат.

Багряно-золотые молодые дубки возле памятной стелы уже в ближайшие годы дополнят своей красотой и величием зелёное убранство территории Кремля.

Мероприятие состоялось в рамках экопроекта «Возрождение дубрав Рязанского края», – сообщается в Telegram канале Ай лав РЗН.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram