На летний отдых детей в Рязанской области потратят более 315 млн рублей

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В Рязанской области на летний отдых детей потратят свыше 315 млн рублей. Из них 302 млн предусмотрены в региональном бюджете, а 14 млн — в муниципальных. Об этом рассказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Начало летней кампании запланировано на 24 мая. В этом году около 21 000 детей примут 372 организации.

— К лету во всех лагерях и санаториях провели ремонт, закупили необходимую мебель и инвентарь, — поделилась Голикова.

На базе центра «Солнечный» создадут кампус для поддержки одаренных детей, а «Лучезарный» будет работать в формате центра активной молодежи и детей. Около 2 000 юных рязанцев смогут посетить Черноморское побережье, если это позволит эпидемиологическая обстановка. Свои двери откроют также «Артек», «Орленок» и «Смена».

Ранее зампредседателя правительства Роман Петряев рассказал об увеличении наполняемости лагерей и компенсации стоимости путевок для внебюджетников.