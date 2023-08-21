На брифинге в администрации Рязани рассказали о Музыкальном Кубке Губернатора Рязанской области «Поющий Косопуз 2023»

В пятницу, 25 августа, в рамках празднования Дня города в Зеленом театре ЦПКиО состоится Музыкальный Кубок Губернатора Рязанской области «Поющий Косопуз 2023» (12+). О проведении фестиваля рассказал на брифинге в администрации города директор АНО «Центр развития КВН», Официальной Рязанской лиги МС КВН Алексей Жеглов.

Для участия в Кубке заявились 25 команд, в том числе четыре рязанских, три из Москвы, команды из Санкт-Петербурга, Севастополя, подмосковных городов.

Ведущий мероприятия — известный актер и участник Высшей лиги Международного союза КВН Руслан Шишкин (команда КВН «Вятка»).

Хэдлайнером фестиваля станет чемпион Высшей лиги КВН 2022 команда «Доктор Хаус» из Белоруссии. Недавно квнщики из Могилёва стали вторыми на Летнем Кубке КВН, прошедшем в Перми.

— На мероприятии ожидается большое количество гостей, — рассказал Алексей Жеглов. — Хотелось бы, чтобы погода нам благоволила. А хорошее настроение всем будет обеспечено!

У рязанцев есть возможность выиграть пригласительные на Музыкальный кубок Губернатора по КВН «Поющий Косопуз 2023». Розыгрыш проводится в официальной группе ВКонтакте информационного агентства 7info.

Условия розыгрыша доступны по ссылке. Переходите и участвуйте!

Также напоминаем, что билеты на большой музыкальный фестиваль есть в продаже. Приобрести их можно здесь. Хорошая новость для студентов рязанских вузов — попасть на КВН они смогут бесплатно. Подробности — в профкомах и студклубах.