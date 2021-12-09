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Четверг, 9 декабря, 2021
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Мужчина, сбивший насмерть двух девушек на остановке «Химволокно» Рязани, 32 раза привлекался за нарушение ПДД

Александр Ильин
Фото: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

Водитель грузового автомобиля, который 30 ноября сбил насмерть двух девушек на остановке «Химволокно» в Рязани, 32 раза привлекался к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда. 

На заседании суда 2 декабря суд принял во внимание постоянное систематическое нарушение обвиняемым ПДД и удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. 

В итоге мужчине запретили управлять автомобилем или другими транспортными средствами. 

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