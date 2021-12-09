Мужчина, сбивший насмерть двух девушек на остановке «Химволокно» Рязани, 32 раза привлекался за нарушение ПДД

Водитель грузового автомобиля, который 30 ноября сбил насмерть двух девушек на остановке «Химволокно» в Рязани, 32 раза привлекался к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

На заседании суда 2 декабря суд принял во внимание постоянное систематическое нарушение обвиняемым ПДД и удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

В итоге мужчине запретили управлять автомобилем или другими транспортными средствами.