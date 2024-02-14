Среда, 14 февраля, 2024

Мужчина пытался зарезать знакомого, считая его виновным в смерти матери

Автор: 7info

Опубликовано

Житель Милославского района получил срок за попытку убить односельчанина, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Уголовное дело в отношении мужчины 1986 года рождения было возбуждено по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ о покушении на убийство.

Вечером 30 января нетрезвый обвиняемый, ошибочно полагая, что знакомый может быть причастен к смерти его матери, нанёс ему несколько ударов ножом. Благодаря вмешательству односельчанина и активному сопротивлению пострадавшего, последнему удалось выжить.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам 10 месяцам колонии строго режима.

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