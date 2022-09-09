Муж пропавшей рязанки Елены Логуновой обжаловал арест

Александр Логунов, муж пропавшей в Рязани матери двоих детей Елены Логуновой, обжаловал арест. Информация о поступлении апелляции появилась на сайте Басманного районного суда столицы.

Напомним, суд по ходатайству следствия отправил Логунова в СИЗО по делу о распространении порнографии.

Александра Логунова обвиняют по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ — изготовление и распространение порнографии при помощи интернета. С Еленой Логуновой, пропавшей летом 2021 года, дело не связано.

Из постановления суда можно сделать вывод, следствие обвиняет рязанца в распространении запрещённых материалов с помощью соцсети ВКонтакте и сайта знакомств «Мамба». аккаунты там Логунов позднее удалил.

Днём 30 августа Александра Логунова задержали, предъявили обвинение. 31 числа суд по ходатайству следствия отправил обвиняемого в СИЗО.