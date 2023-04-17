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Понедельник, 17 апреля, 2023
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Москвичка зарезала сожителя на Пасху

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Фото: t.me/skmoscowgsu

Возбуждено уголовное дело по факту убийства на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба ГСУ СК столицы.

В убийстве сожителя обвиняют 38-летнюю москвичку. По версии следствия, 16 апреля в квартире на 3-м Волоколамском проезде во время ссоры женщина нанесла мужчине один удар ножом в шею. От полученной раны пострадавший скончался.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемая задержана, следствие будет просить суд поместить женщину в СИЗО.

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