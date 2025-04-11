Мощные и переломные события: 3 знакам Зодиака летом придётся нелегко

Лето 2025 года обещает быть совсем не томным — по крайней мере, с астрологической точки зрения, пишет Theday.ru.

Ожидаются мощные и даже переломные события: Сатурн развернётся в ретроградное движение в Рыбах, Плутон снова войдёт в Козерог, а лунные затмения в июне и августе окончательно перевернут привычные жизненные сценарии. Это будет время кардинальных перемен, пересмотра приоритетов и смены ролей — в отношениях, на работе и даже внутри себя.

Многим повезёт — кто-то неожиданно выйдет на новый уровень, кто-то наладит личную жизнь или найдёт работу мечты. Но для некоторых это лето станет периодом испытаний, уроков и неожиданных поворотов. Своими прогнозами делится эзотерик Аделина Панина.

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Близнецы

Для вас, Близнецы, лето 2025 года может стать настоящим эмоциональным квестом — особенно в сфере личных отношений. Атмосфера начнёт сгущаться уже в начале сезона, а в июне напряжение начнёт нарастать.

К 11 июня, когда Марс образует квадрат к вашему знаку, даже безобидные слова могут вызывать конфликты.

Особую осторожность проявите с 9 по 15 июля — в это время Меркурий войдёт в зону затмения, что может привести к недопониманиям, способным серьёзно повлиять на отношения.

Может показаться, что вас не слышат близкие, а партнёр как будто говорит с кем-то другим — хотя вы рядом. Это не время для молчания и накопления обид. Напротив, откровенные, пусть и непростые разговоры помогут снять напряжение и восстановить взаимопонимание.

Совет звёзд: не додумывайте и не проверяйте телефон любимого человека — просто задайте прямой вопрос. Искренность станет вашим спасением.

Весы

Финансовая сфера этим летом станет для вас настоящей проверкой на зрелость и проницательность. Всё начнётся довольно безобидно — заманчивые предложения, перспективы лёгкой прибыли, красивые обещания.

Но звёзды предупреждают: с 18 по 24 июня активизируются иллюзорные влияния Нептуна, и в этот период особенно легко попасть в ловушку ожиданий.

Изображение DALL E

Вторая волна — с 5 по 12 августа — может принести неожиданные траты или неудачные вложения, особенно если вы поддадитесь давлению со стороны.

Финансовая мудрость летом 2025 — это не только умение сказать «нет», но и способность различать интуицию и фантазию. Мечтать вам никто не запрещает (и не стоит отказываться от этого), но пусть мечты вдохновляют на реальные шаги, а не уводят в мир иллюзий.

Совет: прежде чем что-то подписывать или переводить деньги, выспитесь, обсудите это с тем, кому доверяете, и только потом принимайте решение. Иногда пауза — ваш лучший инвестиционный инструмент.

Стрелец

Ваш внутренний мотор обычно работает без перебоев — вы движетесь вперёд с азартом и целеустремлённостью. Но летом 2025 года Стрельцы могут ощутить, что топливо на исходе, а привычный маршрут больше не радует.

Особенно ощутим этот спад будет в начале июля: с 2 по 7 число Меркурий войдёт в напряжённый аспект с Сатурном. Это может вызвать срывы в графике, недоразумения на работе и ощущение, что вы свернули не туда.

Ещё одна непростая точка — 19–20 августа: возможны накладки и переутомление, особенно если вы снова попытаетесь всё контролировать.

Интересно, что именно эти сбои могут стать для вас подсказками: в чём-то ваш подход требует пересмотра — будь то распределение задач, отношение к перфекционизму или привычка браться за всё сразу.

Позвольте себе притормозить, навести порядок и, возможно, делегировать часть обязанностей. Совет звёзд: понаблюдайте, что (и кто) отнимает у вас силы, а что наполняет. Ответы на эти вопросы подскажут вам правильное направление.