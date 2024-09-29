Воскресенье, 29 сентября, 2024

Мэрия Рязани рассказала об итогах общегородского субботника

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

В Рязани 28 сентября состоялся второй общегородской субботник, который организовали в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города. О его итогах рассказала пресс-служба администрации города Рязани.

В этот рах в порядок привели зеленые зоны в Лесопарке, Парке Героев 1812 года, на Бульваре Космонавтов, в Читающем сквере, Сквере за «Дикси» на ул. Зубковой д.1а – Зубковой д.10а, аллее в сторону Станкозавода, а также на улицах Татарская, Попова, Гражданская, Высоковольтная, Октябрьская. 

В этот раз в уборке территорий участвовали около 230 неравнодушных рязанцев. Дирекция благоустройства города вывезла более 30 кубометров собранного мусора и 35 кубометров веток и древесных отходов. В работах задействовали 26 единиц спецтехники. 

Администрации анонсирует третий общегородской субботник. Он состоится на следующей неделе, октября.

Напомним, на прошлой неделе, во время первого общегородского субботника, убрали территории 3-его Борковского карьера от остановки общественного транспорта в сторону Шпалозавода, в зеленой зоне от ул. Новоселов до ул. Зубковой, в парек им. Ю.А.Гагарина, в зеленой зоне на ул. Нахимова и на ул. Костычева между д.5 и д.9, ул.Костычева между д.17 и д.19 в районе трубопровода и на Касимовском шоссе во дворе д.36, к.1.

Мэрия Рязани рассказала об итогах общегородского субботника
Мэрия Рязани рассказала об итогах общегородского субботника
Мэрия Рязани рассказала об итогах общегородского субботника
Мэрия Рязани рассказала об итогах общегородского субботника
Мэрия Рязани рассказала об итогах общегородского субботника
Мэрия Рязани рассказала об итогах общегородского субботника

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