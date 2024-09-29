Мэрия Рязани рассказала об итогах общегородского субботника

В Рязани 28 сентября состоялся второй общегородской субботник, который организовали в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города. О его итогах рассказала пресс-служба администрации города Рязани.

В этот рах в порядок привели зеленые зоны в Лесопарке, Парке Героев 1812 года, на Бульваре Космонавтов, в Читающем сквере, Сквере за «Дикси» на ул. Зубковой д.1а – Зубковой д.10а, аллее в сторону Станкозавода, а также на улицах Татарская, Попова, Гражданская, Высоковольтная, Октябрьская.

В этот раз в уборке территорий участвовали около 230 неравнодушных рязанцев. Дирекция благоустройства города вывезла более 30 кубометров собранного мусора и 35 кубометров веток и древесных отходов. В работах задействовали 26 единиц спецтехники.

Администрации анонсирует третий общегородской субботник. Он состоится на следующей неделе, октября.

Напомним, на прошлой неделе, во время первого общегородского субботника, убрали территории 3-его Борковского карьера от остановки общественного транспорта в сторону Шпалозавода, в зеленой зоне от ул. Новоселов до ул. Зубковой, в парек им. Ю.А.Гагарина, в зеленой зоне на ул. Нахимова и на ул. Костычева между д.5 и д.9, ул.Костычева между д.17 и д.19 в районе трубопровода и на Касимовском шоссе во дворе д.36, к.1.