Мэрия Рязани прокомментировала информацию о «фекалиях» в Солотче

В мэрии Рязани прокомментировали информацию о фекалиях в реке Старица в Солотче, сообщает РИА Новости.

В социальных сетях появились жалобы на загрязнение пляжа в микрорайоне Солотча в Рязани. Местные жители утверждают, что в реке Старица плавают «фекалии».

В пресс-службе администрации Рязани сообщили, что это, скорее всего, обычная тина, которая не представляет опасности для людей.

Две постоянные посетительницы пляжа рассказали РИА Новости, что в этом году вода в реке стала хуже. Они отмечают, что раньше грязь появлялась на реке раз в неделю, а теперь — почти каждый день.

Местные жители также заметили, что в воде иногда плавают «лепёшки».

Подрядчик, обслуживающий пляж, и Роспотребнадзор регулярно проводят отбор проб воды на соответствие всем необходимым нормам для купания. На данный момент нарушений не выявлено.

Вероятно, это сезонное явление, связанное с подъёмом тины со дна реки. Пляж продолжает работать и открыт для купания.

Прокуратура Рязанской области организовала проверку по публикациям в СМИ.