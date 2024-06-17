Понедельник, 17 июня, 2024

Мэрия Рязани повысит оперативность реагирования на проблемы граждан

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта администрации Рязани

17 июня в ходе совещания глава администрации Рязани Виталий Артёмов поднял вопрос о тенденции к отсрочке решений многих проблем, с которыми обращаются рязанцы. Об этом мэр сообщил на своих страницах в соцсетях.

— Не все проблемы можно решить оперативно – к примеру, для качественного ремонта автодороги на улице Интернациональной сначала требуется изыскать серьёзное финансирование, но для решения многого необходимые инструменты есть здесь и сейчас, – пишет Артёмов.

Среди вопросов, с которыми важно быстро разобраться, глава администрации назвал обращения о заросшем травой участке и песчаных наносах, жалобу на порубочные остатки на улице Ленинского Комсомола, просьбу о ремонте участка тротуара на Семинарской и дороги на Берёзовой.

Мэр подчёркивает, что от качества взаимодействия администрации с людьми зависит социальное самочувствие и комфорт граждан. По его требованию, в структуре будут внедрять решения по повышению качества отработки обращений горожан.

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