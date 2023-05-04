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Четверг, 4 мая, 2023

Мэрия Рязани назвала улицы для наиболее удобного просмотра фейерверка

В День Победы 9 мая в 22.00 для жителей и гостей города запланирован праздничный фейерверк. Администрация Рязани опубликовала перечень улиц для наиболее удобного просмотра.

  • с Первомайского проспекта от площади Победы до Троицкого моста;
  • с улицы Дзержинского, начиная с пересечения с Первомайском проспектом и до улицы Татарской;
  • улица Типанова до пересечения с улицей Семена Середы;
  • Пожарный переулок, улицы МОГЭС, Высоковольтная, Шевченко, 2-я Железнодорожная, Ленинского Комсомола, Пушкина;
  • переулки 1905 года и Троллейбусный, проезд Завражнова.

Ранее стала известна программа праздничных мероприятий в Рязани.

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