Мэрия Рязани назвала улицы для наиболее удобного просмотра фейерверка

В День Победы 9 мая в 22.00 для жителей и гостей города запланирован праздничный фейерверк. Администрация Рязани опубликовала перечень улиц для наиболее удобного просмотра.

с Первомайского проспекта от площади Победы до Троицкого моста;

с улицы Дзержинского, начиная с пересечения с Первомайском проспектом и до улицы Татарской;

улица Типанова до пересечения с улицей Семена Середы;

Пожарный переулок, улицы МОГЭС, Высоковольтная, Шевченко, 2-я Железнодорожная, Ленинского Комсомола, Пушкина;

переулки 1905 года и Троллейбусный, проезд Завражнова.

Ранее стала известна программа праздничных мероприятий в Рязани.