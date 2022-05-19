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Четверг, 19 мая, 2022

Мэр Рязани опубликовала фотографию в пионерской форме

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Мэр Рязани опубликовала фотографию в пионерской форме

19 мая, в день 100-летия Всесоюзной пионерской организации, мэр Рязани Елена Сорокина опубликовала фотографию школьных времён, на которой она в пионерской форме.

— Я тоже была пионером, и пусть с тех пор прошло много лет, на смену пионерии пришли другие детские организации, слова своей клятвы я помню как будто произносила ее только вчера: «…торжественно клянусь: горячо любить и беречь свою Родину», — написала Сорокина.

Глава администрации Рязани вспомнила, как с друзьями читала книгу «Тимура и его команду» Аркадия Гайдара, восхищалась подвигами пионеров-героев во время Великой Отечественной войны, споры во время пионерских собраний.

Сейчас нет пионерской организации, но молодые люди участвуют в волонтёрском движении, РДШ, юнармии. У 10-14 летних мальчишек и девчонок также горят глаза, им не всё равно, отметила Сорокина.

— Радостно, что идеалы пионерской организации не забыты, — написала мэр ВКонтакте.

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