Мэр Рязани опубликовала фотографию в пионерской форме

19 мая, в день 100-летия Всесоюзной пионерской организации, мэр Рязани Елена Сорокина опубликовала фотографию школьных времён, на которой она в пионерской форме.

— Я тоже была пионером, и пусть с тех пор прошло много лет, на смену пионерии пришли другие детские организации, слова своей клятвы я помню как будто произносила ее только вчера: «…торжественно клянусь: горячо любить и беречь свою Родину», — написала Сорокина.

Глава администрации Рязани вспомнила, как с друзьями читала книгу «Тимура и его команду» Аркадия Гайдара, восхищалась подвигами пионеров-героев во время Великой Отечественной войны, споры во время пионерских собраний.

Сейчас нет пионерской организации, но молодые люди участвуют в волонтёрском движении, РДШ, юнармии. У 10-14 летних мальчишек и девчонок также горят глаза, им не всё равно, отметила Сорокина.