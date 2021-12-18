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Суббота, 18 декабря, 2021
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Митрополит Марк высказался о просмотре новостей по телевизору

Александр Ильин

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказал своё мнение по поводу телевизионных новостей. Речь прозвучала в ходе эфира программы «Образ» на радио «Логосъ-Рязань». 

Владыка отвечал на вопрос рязанца: «Люблю каждый смотреть новости, а жена ругается. Разве это плохо?». 

Марк отметил, что новости часто формируются в связи с «определённой повесткой». Когда человек смотрит одни и те же новости утром, днём и вечером — это его «отупляет». 

«Я вот, например, уже забыл, когда новости смотрел по телевизору, потому что есть смартфон в конце концов. Взял посмотрел, что тебе интересно, почитал. Потому что иначе в этом море, океане информации просто можно утонуть», — заявил Митрополит. 

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Ранее Митрополит Марк назвал вакцинацию добровольным делом каждого.

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