Митрополит Марк высказался о просмотре новостей по телевизору

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказал своё мнение по поводу телевизионных новостей. Речь прозвучала в ходе эфира программы «Образ» на радио «Логосъ-Рязань».
Владыка отвечал на вопрос рязанца: «Люблю каждый смотреть новости, а жена ругается. Разве это плохо?».
Марк отметил, что новости часто формируются в связи с «определённой повесткой». Когда человек смотрит одни и те же новости утром, днём и вечером — это его «отупляет».
Ранее Митрополит Марк назвал вакцинацию добровольным делом каждого.