Минздрав рассказал о темпах вакцинации в Рязанской области

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Минздрав Рязанской области рассказал о темпах вакцинации в регионе. По их данным, спрос на прививки увеличился в разы в последнее время.

В июне в рязанской ОКБ в среднем прививались около 40 человек в сутки, теперь же эта цифра выросла до 400.

— Нередко приходят родители со взрослыми детьми, собираются вместе, и идут в поликлинику. Сначала получают первый компонент, потом так же организованно приходят второй раз для завершения вакцинации, — рассказал замглавврача ОКБ по поликлинической работе Сергей Чирков.

Первый компонент вакцины в областной больнице уже получили 24 641 человек. Свыше 15 000 людей полностью привиты от коронавируса.

К нетранспортабельным и маломобильным гражданам приходят на дом, где делают прививку. Таких уже 20 человек.

Специалисты считают, что такими темпами получится достигнуть коллективного иммунитета к осени. Ранее главврач ОКБ Андрей Карпунин рассказал, что привитые граждане также попадают в больницы.