Минздрав рассказал о темпах вакцинации в Рязанской области

Минздрав Рязанской области рассказал о темпах вакцинации в регионе. По их данным, спрос на прививки увеличился в разы в последнее время.
В июне в рязанской ОКБ в среднем прививались около 40 человек в сутки, теперь же эта цифра выросла до 400.
Первый компонент вакцины в областной больнице уже получили 24 641 человек. Свыше 15 000 людей полностью привиты от коронавируса.
К нетранспортабельным и маломобильным гражданам приходят на дом, где делают прививку. Таких уже 20 человек.
Специалисты считают, что такими темпами получится достигнуть коллективного иммунитета к осени. Ранее главврач ОКБ Андрей Карпунин рассказал, что привитые граждане также попадают в больницы.