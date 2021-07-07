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Среда, 7 июля, 2021
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Главврач рязанской больницы опубликовал фото из реанимации красной зоны

7info7
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Главврач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин опубликовал фотографии из красной зоны. Снимки в его соцсетях появились 7 июля.

По словам Карпунина, они сделаны в реанимации три недели назад.

Треть из этих людей к сожалению скончались, несмотря на все приложенные усилия, медикаменты и средства интенсивной терапии. Среди них не было ни одного вакцинированного, — написал он.

По словам медика, в больницу с диагнозом COVID-19 попадают и те, кто сделал прививку. Однако у них болезнь протекает легко.

Главврач рязанской больницы опубликовал фото из реанимации красной зоны

Приятно видеть, что все больше людей защищают себя прививкой. Если в июне в поликлинике ОКБ в среднем прививались около 40 человек в сутки, то теперь эта цифра может доходить и до четырехсот, — добавил он.

В ОКБ первый компонент вакцины получили 25 тысяч человек. Полностью привились 15 тысяч человек. Врач дал прогноз, что к осени можно получить коллективный иммунитет, если вакцинация будет идти такими темпами.

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