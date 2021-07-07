Главврач рязанской больницы опубликовал фото из реанимации красной зоны

Главврач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин опубликовал фотографии из красной зоны. Снимки в его соцсетях появились 7 июля.
По словам Карпунина, они сделаны в реанимации три недели назад.
По словам медика, в больницу с диагнозом COVID-19 попадают и те, кто сделал прививку. Однако у них болезнь протекает легко.
В ОКБ первый компонент вакцины получили 25 тысяч человек. Полностью привились 15 тысяч человек. Врач дал прогноз, что к осени можно получить коллективный иммунитет, если вакцинация будет идти такими темпами.