Минтруд напомнил о росте декретных пособий в 2022 году

В 2022 году размер минимального пособия по беременности и родам составит 63 832 руб. 40 коп. Об этом сообщил Минтруд в своём Instagram-аккаунте.

Увеличение связано с ростом минимального размера оплаты труда до 13 890 руб. В 2021 году размер минимального пособия составлял 58 878 руб. 49 коп.

В том числе выросли и максимальные суммы пособий за счёт индексации предельной величины страховых взносов. Так, размер максимального пособия по беременности составит 360 164 руб.

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При осложнённых родах будут выплачивать минимум 71 238 руб. 96 коп., максимум – 401 325 рублей 60 копеек.

При многоплодной беременности (194 дня) минимальная выплата — 88 592 рубля 4 копейки, максимальная — 499 084 руб. 40 коп.

Ранее сообщалось, что реформу накопительных пенсий планируют провести в 2022 году.

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