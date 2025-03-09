Минобороны РФ сообщило количество беспилотников, уничтоженных над Рязанью 9 марта

Над Рязанью в ночь с 8 на 9 марта уничтожены силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники. Министерство обороны РФ сообщает количество БПЛА.

Над территорией Рязанской области уничтожен один беспилотник. Как сообщил губернатор Павел Малков, люди, объекты социальной инфраструктуры и жилые дома не пострадали.

В период с 20:00 8 марта до 07:00 9 марта на территории России дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов. 52 БПЛА сбили над Белгородской областью, 13 над Липецкой, 9 над Ростовской, 8 над Воронежской, 3 над Астраханской. По одному БПЛА уничтожили над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.