Министром труда и соцзащиты Рязанской области стал Денис Тараканов

Денис Тараканов официально назначен министром труда и соцзащиты населения Рязанской области. Соответствующее постановление губернатора Павла Малкова опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Тараканов трудится в должности заместителя начальника управления социальной политики Липецкой области. Он один из финалистов конкурса «Лидеры России-2023».

Денису Тараканову 35 лет. Он родился в нижегородском Дзержинске. Чиновник закончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета.

До назначения Тараканов работал заместителем министра.