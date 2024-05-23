Четверг, 23 мая, 2024

Министром труда и соцзащиты Рязанской области стал Денис Тараканов

Автор: 7info

Опубликовано

Денис Тараканов. Фото: правительство Липецкой области

Денис Тараканов официально назначен министром труда и соцзащиты населения Рязанской области. Соответствующее постановление губернатора Павла Малкова опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Тараканов трудится в должности заместителя начальника управления социальной политики Липецкой области. Он один из финалистов конкурса «Лидеры России-2023».

Денису Тараканову 35 лет. Он родился в нижегородском Дзержинске. Чиновник закончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета.

До назначения Тараканов работал заместителем министра.

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