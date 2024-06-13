Медведев написал, как реагировать на санкции

Вот и новые американские санкции. Скоро будут и новые европейские. Надо ли на них реагировать? Вроде бы и нет, их количество измеряется уже десятками тысяч. Мы научились жить и развиваться с ними.

А с другой стороны – нужно. Не только властям, государству, но и всем нашим людям в целом. Всем, кто любит нашу Родину – Россию. Ведь они – США и их сраные союзнички – объявили нам войну без правил!

Как реагировать? Я уже как-то говорил об этом, но нелишне и повторить.

Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всём, в чём можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне. Для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений. Находить проблемы в их важнейших технологиях и беспощадно наносить удары по ним. Буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги. Наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры.

Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)!

Они боятся анархии и взрыва преступности в крупных городах? Надо помочь в дезорганизации их муниципальной власти!

Они опасаются войны в космосе? Значит, получат и её. Пусть у них всё остановится, всё испортится, всё полетит в тартарары!

Они боятся социальных взрывов? Давайте устроим их! Надо вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи, использовать все их жуткие фантомные боли. Не надо больше щадить их психику! Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами.

Они орут про использование нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни.

И никаких правил в отношении врага! Пусть получат всё сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!

Помните:

Quid pro quo!

Tit for tat!

Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал <…>, так и ему должно сделать

(Левит, 24:20).