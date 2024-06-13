Четверг, 13 июня, 2024

Медведев написал, как реагировать на санкции

Автор: 7info

Опубликовано

Вот и новые американские санкции. Скоро будут и новые европейские. Надо ли на них реагировать? Вроде бы и нет, их количество измеряется уже десятками тысяч. Мы научились жить и развиваться с ними.

А с другой стороны – нужно. Не только властям, государству, но и всем нашим людям в целом. Всем, кто любит нашу Родину – Россию. Ведь они – США и их сраные союзнички – объявили нам войну без правил!

Как реагировать? Я уже как-то говорил об этом, но нелишне и повторить.
Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всём, в чём можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне. Для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений. Находить проблемы в их важнейших технологиях и беспощадно наносить удары по ним. Буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги. Наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры.

Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)!
Они боятся анархии и взрыва преступности в крупных городах? Надо помочь в дезорганизации их муниципальной власти!
Они опасаются войны в космосе? Значит, получат и её. Пусть у них всё остановится, всё испортится, всё полетит в тартарары!
Они боятся социальных взрывов? Давайте устроим их! Надо вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи, использовать все их жуткие фантомные боли. Не надо больше щадить их психику! Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами.
Они орут про использование нами фейковых новостей? Давайте превратим их жизнь в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни.

И никаких правил в отношении врага! Пусть получат всё сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!

Помните:
Quid pro quo!
Tit for tat!
Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал <…>, так и ему должно сделать
(Левит, 24:20).

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В центре Рязани нашли лестницу, которую не стоит показывать туристам

Новости Рязани
Лестница находится на улице Щедрина, по ней можно пройти в сторону Кремля.

В Рязанской области пройдут испытания нового беспилотника

Новости Рязани
Модель «Р-75» с размахом крыла 5 метров и дальностью полёта 750 км несёт до 25 кг полезной нагрузки.

У Дягилевского поста ДПС заметили косуль

Новости Рязани
Двух косуль снял водитель автомобиля. Животные находились рядом с дорогой в лесопосадке.

В Рязани жители запускали фейерверк во время мощной грозы

Новости Рязани
Видео с молниями опубликовали пользователи соцсети.

Шквалистый ветер и грозы ожидают рязанцев 13 июня

Новости Рязани
В течение суток ожидаются дожди, местами сильные, что приведет к ухудшению видимости до 200-500 метров.