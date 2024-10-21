Понедельник, 21 октября, 2024
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На тюменской трассе после столкновения с фурой погиб водитель «Фольксваген Поло»

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Алексей Самохин
Фото: t.me/gibdd72

Трагедия произошла вчера вечером на 320-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, 66-летний водитель легкового автомобиля «Фольксваген Поло» выехал на встречку и столкнулся с фурой «Вольво». В результате столкновения водитель легковушки погиб, 62-летняя пассажирка госпитализирована. Водитель большегруза не пострадал.

В «Фольксвагене» ехали жители Омска.

Сотрудники ГАИ проводят проверку, обстоятельства происшествия уточняются.

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