На тюменской трассе после столкновения с фурой погиб водитель «Фольксваген Поло»

Трагедия произошла вчера вечером на 320-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе Тюменской области. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, 66-летний водитель легкового автомобиля «Фольксваген Поло» выехал на встречку и столкнулся с фурой «Вольво». В результате столкновения водитель легковушки погиб, 62-летняя пассажирка госпитализирована. Водитель большегруза не пострадал.

В «Фольксвагене» ехали жители Омска.

Сотрудники ГАИ проводят проверку, обстоятельства происшествия уточняются.