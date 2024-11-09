В Рязанском перинатальном центре рассказали, как прошли роды у 19-летней девушки, которую привезли в ОКБ с жалобами на боли в животе.

Пациентка поступила в приемный покой Рязанской ОКБ в 07:50 с жалобами на боли в животе. Во время осмотра выяснилось, что она беременна, а боль возникла из-за схваток.

С этой информацией и поступил звонок в диагностический акушерско-консультативный центр (ДАКЦ) Перинатального центра, бригада которого обычно выезжает на сложные роды в районы области, транспортирует беременных и уже родивших высокой группы риска или в Перинатальный центр, или в другие многопрофильные стационары города.

Ситуация оказалась нетипичной, так как предполагалось, что роды придется принимать в приемном покое ОКБ. Поэтому срочно состав бригады был немного изменен: выехали акушер-гинеколог, акушерка с полным набором необходимых вещей для малыша. Ещё необходим был личный врач для крохи, который родится в ближайшее время.

Оставить центр без неонатолога было нельзя, а бригада детской службы, которая обычно выезжает за малышами в районы, также была на выезде. Решение было найдено: заведующая детским отделением как раз ехала на работу и должна была ждать бригаду ДАКЦ в приёмном покое ОКБ.

Когда пациентку осмотрели, стало понятно, что время есть, её повезли в Перинатальный центр. В итоге роды произошли в родзале, там где и должны быть, в присутствии всех необходимых специалистов, в том числе детских реаниматологов, на случай если потребуется оказать экстренную помощь малышу. Срок беременности был неизвестен — при осмотре акушером-гинекологом бригады ДАКЦ ожидалось рождение недоношенного малыша.

Через 20 минут от поступления звонка из ОКБ в ОКПЦ на свет появился недоношенный мальчишка, с весом 2330 г, ростом 49 см и с отличной оценкой по Апгар в данной ситуации 7/8 баллов. Состояние мамы также не вызывало опасений.