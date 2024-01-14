МЧС предупредило рязанцев об ухудшении погоды

В Рязанской области ожидается ухудшение погодных условий. В ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца суток 14 января, ночью и днём 15 января на территории региона ожидается усиление южного ветра порывами 13-18 м/с, местами метель с ухудшением видимости 200-500 метров.

В связи с этим МЧС России по Рязанской области рекомендует жителям региона:

Не находиться на улице без необходимости, особенно в одиночку;

Ограничить время нахождения на открытых пространствах;

Остерегаться падения деревьев и слабо укреплённых конструкций;

При движении на автомобиле соблюдать осторожность, снизить скорость и быть готовым к остановке.

Ветер может привести к нарушениям электроснабжения, затруднениям в движении транспорта и другим происшествиям. Жителей региона просят быть осторожными и соблюдать меры безопасности.