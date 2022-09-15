Мать подростка, которого сбила машина «скорой», поблагодарила рязанцев за поддержку

Мать 16-летнего Максима Ланового, пострадавшего от наезда машины скорой помощи» в Рязани, поблагодарила неравнодушных рязанцев за поддержку.

Как написала поздно вечером 14 сентября Юлия Лановая ВКонтакте, её семье написали или позвонили со словами поддержки более полумиллиона друзей.

Юлия Лановая: «Друзей настоящих и сопереживающих, тех, кто эти два дня не устает предлагать разную помощь и материальную в том числе, ещё стоит поискать! А вы уже есть у нас. Благодарю вас, дорогие! Я всё ценю! Всех вас люблю. Если вы отозвались на наше горе, вы самые преданные и родные для нашей семьи»

Мать пострадавшего подростка также рассказала, что в рязанских храмах читают молитвы о здравии раба божия Максима. Семья глубоко верующая, и родственники Максима ездили в храм помолиться.

По словам Елены Лановой, состояние подростка остаётся крайне тяжёлым. Но мама надеется, что ему станет лучше.

Юлия Лановая: «За жизнь Макса борются врачи с глубочайшей долей ответственности. Детская областная больница им. Дмитриевой – это профессионалы с большой буквы. За каждым ребёнком, поступающим к ним, уход на высшем уровне»

Ранее стало известно, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.