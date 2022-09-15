Мать подростка, которого сбила машина «скорой», поблагодарила рязанцев за поддержку

Мать 16-летнего Максима Ланового, пострадавшего от наезда машины скорой помощи» в Рязани, поблагодарила неравнодушных рязанцев за поддержку.
Как написала поздно вечером 14 сентября Юлия Лановая ВКонтакте, её семье написали или позвонили со словами поддержки более полумиллиона друзей.
Мать пострадавшего подростка также рассказала, что в рязанских храмах читают молитвы о здравии раба божия Максима. Семья глубоко верующая, и родственники Максима ездили в храм помолиться.
По словам Елены Лановой, состояние подростка остаётся крайне тяжёлым. Но мама надеется, что ему станет лучше.
Ранее стало известно, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.