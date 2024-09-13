Малков: В октябре мы получим полноценную, современную окружную длиной 13 км

Губернатор Рязанской области Павел Малков проверил ход работ на Северной окружной дороге и проезде Шабулина. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Северная окружная является важным транспортным узлом, который соединяет микрорайоны Канищево, Приокский, Дашково-Песочню и центр Рязани. Работы по реконструкции уже близки к завершению.

Дорогу расширили, увеличили количество полос, обустроили тротуары, велодорожки, освещение. В районе 2-го Борковского карьера установлен надземный пешеходный переход.

— В октябре мы получим полноценную, современную окружную дорогу протяжённостью 13 км — от Московского до Касимовского шоссе. Это сделает передвижение по ней удобнее как для автомобилей, так и для общественного транспорта, — отметил Павел Малков.

Ранее губернатор рассказал о посещении строящегося спорткомплекса в посёлке Мехзавода в Рязани.