Четверг, 15 февраля, 2024

Малков прокомментировал ситуацию с «мусорным полигоном» в Рязанском районе

Автор: 7info

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Фото: правительство Рязанской области

Решение о строительстве мусороперерабатывающего завода в Рязанском районе не принято, рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков, отвечая на вопрос в областной Думе.

Отходный манёвр: перспектива создания большого мусорного полигона под Рязанью вызвала протест и непонимание

По словам Малкова, вопрос этот очень сложный, требует проработанной документации, различных согласований.

Глава региона отметил, что ситуация накаляется целенаправленно некими людьми, имеющими интересы в мусорном бизнесе. Людям сообщают, что планируется построить полигон, а не перерабатывающий завод, естественно, что жители близлежащих населённых пунктов выступают против.

Губернатор отметил, что вопрос утилизации мусора стоит остро, его необходимо решать.

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