Малков прокомментировал ситуацию с «мусорным полигоном» в Рязанском районе

Решение о строительстве мусороперерабатывающего завода в Рязанском районе не принято, рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков, отвечая на вопрос в областной Думе.

По словам Малкова, вопрос этот очень сложный, требует проработанной документации, различных согласований.

Глава региона отметил, что ситуация накаляется целенаправленно некими людьми, имеющими интересы в мусорном бизнесе. Людям сообщают, что планируется построить полигон, а не перерабатывающий завод, естественно, что жители близлежащих населённых пунктов выступают против.

Губернатор отметил, что вопрос утилизации мусора стоит остро, его необходимо решать.