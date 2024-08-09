Магистраль в честь дружбы. Что известно о рязанской улице Братиславской и её названии?

Улица Братиславская находится в Рязани в микрорайоне Горроща. Такое название она получила в 1962 году как своеобразный памятник человеческой любви. Краевед Евгений Данилин раскрыл самые важные страницы из истории магистрали.

Ипподром, стадион или аэродром?

Расположенная в Горроще улица Братиславская параллельна улице Полетаева. А пересекается эта городская магистраль с улицами Чернышевского, Гоголя, Островского и Гагарина. При сборе сведений перед написанием этой статьи приходилось слышать от коренных рязанцев противоречивые данные. Одни говорили, что в этом районе ещё с дореволюционных времён находился городской ипподром, который прекратил своё существование лишь в 50-е годы прошлого столетия. Другие убеждали в нахождении на этом месте первого городского стадиона. Третьи свидетельствовали о наличии здесь военного аэродрома, который начал функционировать сразу после Гражданской войны и прекратил существование в 30-х годах прошлого столетия.

Так всё-таки ипподром, стадион или аэродром? Понадобилось время, чтобы в этом разобраться. Как выяснилось, правы были последние. Аэродром на месте нынешней улице Братиславской действительно существовал. Причём функционировал он и в тридцатые годы, и в сороковые. В годы Великой Отечественной войны являлся одним из важнейших военно-стратегических объектов Рязани. И именно с него поднимался в небо самолёт под управлением известного на весь Советский Союз лётчика-испытателя Моисеева, когда он показывал жителям города фигуры высшего пилотажа. Что же касается ипподрома, то он тоже существовал, но находился в другом месте. Примерно там, где сейчас расположились лабораторный корпус и стадион Рязанской радиоакадемии на нынешней улице Пушкина. Мнение же о том, что улица Братиславская пересекает площадку какого-то бывшего стадиона – это чистый вымысел. Единственный стадион в близлежащем районе находился на там же самом месте, где и сейчас располагается Центральный спортивный комплекс. За свою историю стадион этот носил два названия: «Нефтяник» и «Трактор». А построен был в конце двадцатых годов на средства завода «Сельмаш», тогдашнего флагмана рязанской промышленности

Частичное переименование

Если посмотреть на карту Рязани, можно легко убедиться в том, что улица Братиславская является прямым продолжением другой городской магистрали – 4-й линии. Эта линия появилась в 1936 году. Президиум Рязанского горсовета утвердил её наименование в своём постановлении от 4 октября. А уже по решению Рязанского городского исполнительного комитета от 27 июня 1962 года часть 4-й линии (от улицы Чернышевского до улицы Гагарина) была названа улицей Братиславской. Как об этом сказано в официальных документах, «в честь дружбы Рязани с городом Братиславой Чехословацкой Советской Социалистической Республики». На доме 29/63, что стоит на пересечении с улицей Гагарина и в котором располагается общежитие тогдашней Радиоакадемии, теперь — РГРТУ, до сих пор закреплена мраморная мемориальная доска. На ней написано, что «улица Братиславская, – бывшая 4-я линия, переименована в честь нерушимой советско-чехословацкой дружбы». Частичное переименование 4-й линии – это не случайность. Потому что этому предшествовала удивительная история, о которой узнал в том числе и тогдашний глава государства Никита Сергеевич Хрущёв.

Удивительная история

После окончания Великой Отечественной войны Анастасия Степановна Шарлыгина долгое время искала могилу своего мужа. Официально было известно, что он был полковником и погиб где-то в Чехословакии. В этой стране сложили головы более двенадцати тысяч красноармейцев. Попробуй, найди среди них место захоронения любимого человека! И Анастасия Степановна написала в Чехословакию письмо с просьбой о помощи. Люди не остались равнодушными. В этих поисках самоотверженной женщине помогали работники военкоматов СССР и Чехословакии, международный Красный Крест. Но самую большую работу проделали чехословацкие школьники. Они взяли шефство над могилами советских воинов, погибших при освобождении их Родины от фашистов. И вскоре сообщили Анастасии Степановне, что её муж, полковник Шарлыгин, похоронен в городе Братиславе, столице Словакии, на высокой горе Славин. Об этих поисках и сопутствующих им событиях узнали многие. Документальный фильм чехословацких кинематографистов на эту тему «Письмо из Рязани» транслировали и в их стране, и в СССР. Об этой истории узнал тогдашний глава СССР Никита Сергеевич Хрущёв. По обоюдному согласию правительств в Братиславе появилась улица Рязанская, а у нас – Братиславская. Города стали побратимами.

В своё время рязанский краевед Анатолий Карпус бывал на улице Рязанской в столице Словакии. И даже выступал против её переименования, когда после «бархатной революции» 1989 года в Чехословакии началась «новая жизнь без власти коммунистов». Оппоненты Анатолия Андреевича припоминали события 1968 года, когда войска СССР и стран Варшавского Договора вошли в Чехословакию «для предотвращения в республике социально-политического кризиса». В мае 1945 года чехи и словаки с цветами и вином встречали советских танкистов, а уже через двадцать три года закрывали им дорогу.

В 1989 году название улицы Рязанской в Братиславе удалось отстоять. Возможно, существует такая улица там и сейчас (такой информацией лично я не владею). Но в силу известных причин отношения между Словакией и Россией никак нельзя назвать дружественными. Но, как известно, история развивается по спирали. И лично я, как и очень многие рязанцы, уверены в том, что дружба между нашими народами рано или поздно, но всё-таки примет примерно те очертания, которые были в далёком 1962 году.