Литовец Саулюс женился на рязанке. Историю любви молодоженов рассказала глава Рязанского ЗАГСа Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте.

Саулюс учился в рязанском военном училище связи. В 2024 году приехал в Рязань на юбилей своего друга, где познакомился с Татьяной. И пропал, как мальчишка!

Саулюс не выпускал телефон из рук — не мог наговориться с Татьяной. Вместе они провели отпуск в Беларуси и решили больше не расставаться.

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На вопрос, где будут жить, супруги хором ответили: «Конечно, в Рязани!» А Саулюс добавил: «Я вернулся домой».