«Лично брошу в огонь». Глава Троицкого сельского поселения Спасского района обратился к поджигателям травы

В Спасском районе продолжает действовать режим ЧС, который связан с распространением пожаров. На своей странице во «ВКонтакте» глава Троицкого сельского поселения Николай Михайлов обратился к односельчанам с требованием прекратить жечь костры.

— Строго запрещено жечь костры! За поджоги — тюрьма! Если поджигателей найду лично я, без обид, брошу в огонь!, — написал Михайлов.

Ранее губернатор Павел Малков просил рязанцев воздержаться от посещения лесов в регионе. Пока в связи с погодой в области сохраняется высокая пожарная опасность. По данным Авиалесохраны, к 3 октября количество пожаров в Рязанской области не изменилось, площадь, пройденная огнём, составляет 472,32 га.