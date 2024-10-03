Четверг, 3 октября, 2024

«Лично брошу в огонь». Глава Троицкого сельского поселения Спасского района обратился к поджигателям травы

Автор: Кристина Аманн

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Фото из Телеграм канала ГУ МЧС по Рязанской области

В Спасском районе продолжает действовать режим ЧС, который связан с распространением пожаров. На своей странице во «ВКонтакте» глава Троицкого сельского поселения Николай Михайлов обратился к односельчанам с требованием прекратить жечь костры.

— Строго запрещено жечь костры! За поджоги — тюрьма! Если поджигателей найду лично я, без обид, брошу в огонь!, — написал Михайлов.

Ранее губернатор Павел Малков просил рязанцев воздержаться от посещения лесов в регионе. Пока в связи с погодой в области сохраняется высокая пожарная опасность. По данным Авиалесохраны, к 3 октября количество пожаров в Рязанской области не изменилось, площадь, пройденная огнём, составляет 472,32 га.

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