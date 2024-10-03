Когда дадут отопление, рассказала эксперт Дураева

Когда включат отопление, зависит от нескольких факторов: погодных условий, готовности систем и законодательных норм в конкретном регионе, рассказала aif.ru адвокат Людмила Дураева.

В России отопительный сезон обычно начинается осенью, когда среднесуточная температура падает ниже +8 градусов, пояснила она. Однако сроки могут различаться в зависимости от региона. Местные власти определяют точные даты начала и окончания сезона, учитывая климат и готовность систем.

«Например, в Москве отопление обычно включают в начале октября, а отключают в конце апреля, — отметила эксперт. — В Санкт-Петербурге сезон начинается позже, в середине октября, и заканчивается в начале мая. В других регионах эти сроки тоже могут варьироваться».

При этом решение о включении отопления принимается на основе погодных прогнозов и состояния отопительных систем, добавила Дураева.

«Если погода резко ухудшится и системы готовы, отопление могут включить раньше намеченных сроков, — пояснила она. — И наоборот, если погода остается теплой или требуется ремонт систем, отопление могут отключить раньше запланированного. Чтобы узнать точные даты в вашем регионе, можно обратиться к местным властям или управляющей компании. Также информацию можно найти на сайтах региональных администраций или в местных СМИ».

Она также добавила, что в случае несвоевременного включения или преждевременного отключения отопления можно подать жалобу в управляющую компанию, теплосеть, государственную жилищную инспекцию, прокуратуру или Роспотребнадзор. Эти органы следят за работой систем отопления и могут принять меры для решения проблем.

«Сроки начала и окончания отопительного сезона в России зависят от множества факторов, — подчеркнула эксперт. — Поэтому важно следить за новостями и информацией от местных властей, чтобы быть в курсе возможных изменений».

Ранее администрация Рязани сообщила о готовности города к отопительному сезону.