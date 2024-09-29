Воскресенье, 29 сентября, 2024

Клубы дыма заметили в Пронском районе

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В селе Тырново в Пронском направлении заметили огромные клубы дыма. Фотографию прислали 7info очевидцы. Что горит, пока неизвестно.

В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. За прошедшие сутки в Рязанской области потушили 62 пожара.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

62 пожара зафиксировали в Рязанской области за сутки

Массовая авария произошла в ночью на трассе М5 в Рязанской районе

SHOT: житель Тюмени избил пожилую мать погибшего участника СВО

В Волгограде сняли на видео массовую драку возле ночного клуба

Подполье: ВС России ударили по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье

Что за хлопок раздался в Ярославле: ответ правительства региона

Сидящий за смертельное ДТП Ефремов хотел водить танк на СВО

Легковушка сгорела дотла в Воронежской области: пострадала семья

Пожилая мать участников СВО из Орловской области месяцами живет без отопления

«Ждали худшего исхода»: волгоградцы рассказали о ночной атаке БПЛА

Уроженца Рязани Александра Гениса* признали иноагентом

Одну из дорог в Кораблинском районе отремонтируют за 815 миллионов рублей