Клубы дыма заметили в Пронском районе

В селе Тырново в Пронском направлении заметили огромные клубы дыма. Фотографию прислали 7info очевидцы. Что горит, пока неизвестно.

В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. За прошедшие сутки в Рязанской области потушили 62 пожара.