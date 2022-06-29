К осени в Рязани разработают концепцию благоустройства центра города

К осени в Рязани разработают концепцию благоустройства центральной части города. Об этом сообщил врио губернатора Рязанской области.

29 июня Павел Малков осмотрел территорию около Торговых рядов на площади Ленина, а также главную пешеходную улицу города — Почтовую.

По словам Малкова, в этом году летние веранды заведений на Почтовой закрывать не будут, но в следующем году подход станет строже. Площадки потребуют оформить в едином стиле при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

— Концепция благоустройства центральной части города будет готова к осени, — написал политик.

Врио губернатора пообещал обсудить концепцию с жителями Рязани, отметив, что у города есть все условия, чтобы воплотить лучшие практики, реализованные в других регионах