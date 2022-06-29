Павел Малков оценил территорию Торговых рядов в центре Рязани

В среду, 29 июня, врио губернатора Рязанской области Павел Малков вместе с инвестором оценил территорию Торговых рядов на площади Ленина в Рязани. Об этом политик написал в телеграм-канале.

По словам Малкова, «территория перспективная как комфортное место для отдыха жителей и гостей города: красивые исторические здания, небольшие скверы и уютные кафе».

В тоже время врио губернатора отметил отсутствие хозяйского подхода — разношерстные вывески и фасады, паутина проводов, узкие тротуары, запущенные газоны. Даже пешеходный переход упирается в ограждение.

Малков остался доволен зданием Торговых рядов, отремонтированным инвестором. А вот площадь Ленина необходимо благоустроить, сделать единый стил оформления пространства.

Врио губернатора сообщил, что площадь Ленина станет частью пешеходного маршрута, который планируется проложить от Лесопарка.