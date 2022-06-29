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Среда, 29 июня, 2022

Павел Малков оценил территорию Торговых рядов в центре Рязани

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Павел Малков оценил территорию Торговых рядов в центре Рязани

В среду, 29 июня, врио губернатора Рязанской области Павел Малков вместе с инвестором оценил территорию Торговых рядов на площади Ленина в Рязани. Об этом политик написал в телеграм-канале.

По словам Малкова, «территория перспективная как комфортное место для отдыха жителей и гостей города: красивые исторические здания, небольшие скверы и уютные кафе».

В тоже время врио губернатора отметил отсутствие хозяйского подхода — разношерстные вывески и фасады, паутина проводов, узкие тротуары, запущенные газоны. Даже пешеходный переход упирается в ограждение.

Малков остался доволен зданием Торговых рядов, отремонтированным инвестором. А вот площадь Ленина необходимо благоустроить, сделать единый стил оформления пространства.

Врио губернатора сообщил, что площадь Ленина станет частью пешеходного маршрута, который планируется проложить от Лесопарка.

Павел Малков оценил территорию Торговых рядов в центре Рязани
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