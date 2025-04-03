К дому Ефремова начали водить экскурсии

В Москве начали водить экскурсии к дому Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, по центру Москвы организованы экскурсии по самым интересным местам столицы, одной из точек посещения туристов стал дом в Плотниковом переулке, где жил Ефремов. Гид рассказывает, что актер проживал здесь до ареста и продолжит жить после выхода из колонии. Также экскурсовод отмечает, что справиться Ефремову с алкогольной проблемой поможет «Институт наркологии», который находится рядом с его домом.

Продюсер Михаила Ефремова, сообщил, после выхода из колонии по условно-досрочному освобождению актер вернется к съемкам и станет одним из самых высокооплачиваемых актеров России. Первый съемочный день будет в мае. Гонорар уже назначен: два с половиной миллиона рублей за день.

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Ранее стало известно, что 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области решил одобрить артисту УДО. Он выйдет из тюрьмы почти на 3 года раньше. Предполагается, что на свободу Ефремов выйдет 9 апреля.