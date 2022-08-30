К деревне Култуки в Клепиковском районе стянули больше 120 пожарных и свыше 20 единиц техники

В Клепиковском районе усиливают группировку по защите деревни Култуки. Накануне из-за сильного порывистого ветра пожар там перешёл в верховой и двинулся в сторону населённого пункта. Позже пожар вернулся на низовой уровень.

30 августа Павел Малков облетел на вертолёте территорию возгораний, сейчас врио губернатора Рязанской области находится в деревне Култуки. Как рассказал врио главы региона в своём Telegram канале, минерализованные полосы строились всю ночь.

В данный момент контур обороны полностью сформирован, ведётся отжиг.

Павел Малков: «Мы готовы к любому развитию событий, в том числе на всякий случай здесь дежурит автобус для экстренной эвакуации, если она потребуется»

Врио губернатора пообщался с местными жителями и оценил их полное понимание ситуации и конструктивное отношение к происходящему.