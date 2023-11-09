Четверг, 9 ноября, 2023
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Юные рязанки выступили на гала-концерте «Роза Ветров — Достижение России»

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Фото: рязанский ДДТ

Участницы из Рязани выступили на гала-концерте «Роза Ветров — Достижение России», который прошел 5 ноября на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Рязанскую область и город Рязань представляли Виктория Захарова, солистка студии эстрадного вокала «L-Kids Music», и хореографический коллектив «Своя КОМпания».

Коллективы успешно прошли отбор и представили зрителям свою совместную постановку «Ах, ты степь широкая», сообщает рязанский Дворец детского творчества.

Напомним, ранее рязанские танцевальные коллективы стали лауреатами международного конкурса.

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