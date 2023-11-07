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Рязанские танцевальные коллективы стали лауреатами международного конкурса

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Фото: ДДТ

Хореографические коллективы Рязанского городского Дворца детского творчества стали лауреатами Международного конкурса «Роза ветров».

Хореографический коллектив «Своя КОМпания» дважды стал лауреатом в номинации «Современный танец», а образцовый ансамбль народной песни «Русские узоры» — победителем в номинации «Народный вокал». Об этом сообщает сайт ДДТ.

Конкурс «Роза ветров» проходит в рамках Международной выставки-форума «Россия», которая открылась в Москве 4 ноября.

Ансамбль «Русские узоры» будет также участвовать в гала-концерте лауреатов конкурса — лучших детских коллективов России — на главной сцене ВДНХ.

Рязанские танцевальные коллективы стали лауреатами международного конкурса
Рязанские танцевальные коллективы стали лауреатами международного конкурса
Рязанские танцевальные коллективы стали лауреатами международного конкурса

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