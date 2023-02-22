Среда, 22 февраля, 2023
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Экстрасенс Зираддин Рзаев рассказал, что стало причиной страшных землетрясений в Турции

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Фото Агентства «Анадолу»

Известный экстрасенс Зираддин Рзаев ответил на вопрос, из-за чего произошли жуткие землетрясения в Турции. Своим видением причин трагедии, унёсшей десятки тысяч жизней, он поделился с изданием pravda.ru.

Экстрасенс заверил: сейсмическая активность – естественный процесс, природный. За ним не стоит человек.

– Я как ясновидящий вижу, что это не военная атака США, то есть не вакуумное оружие или что-то похожее, – убеждён Рзаев.

Ранее ясновидящий заявил: произошедшие в Турции и Сирии землетрясения – это только начало цепочки катаклизмов, которые ожидают нас в ближайшее время.

По последним данным, число жертв в Турции достигло 36 187 человек. Пострадали более 108 тысяч человек.

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