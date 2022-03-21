Экстрасенс озвучил россиянам приблизительную дату окончания кризиса

Участник шоу «Битва экстрасенсов» ясновидящий Зираддин Рзаев дал прогнозы, связанные с будущим России и завершением глобального кризиса. Слова экстрасенса приводит издание Утро.ру.

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По словам Рзаева, общемировой кризис может затянуться на три года. У людей возникнут проблемы с доступом к некоторым товарам, однако о голоде говорить не приходится: все будут обеспечены питанием. Ясновидящий утверждает, что россияне в скором времени обратят внимание на здоровую еду, а введённые в отношении государства санкции станут толчком для развития отечественного производства.

Зираддин Рзаев также отметил, что все, кто испытают проблемы с выплатой ипотеки, кредитов, ни в коем случае не должны впадать в панику. У россиян получится вынести выпавшие на их плечи испытания, правда, для этого стоит обращаться со словами благодарности к высшим силам.

Ранее было обнародовано пророчество Ванги о судьбах России и Украины.

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