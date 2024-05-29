Эксперт рассказал, как предпенсионеры лишаются денег

Многие, кто копит на пенсию, рискуют потерять свои сбережения, пытаясь приумножить их с помощью рискованных инвестиций. Об этом заявил Дмитрий Кокорев, эксперт по инвестициям на фондовом и криптовалютном рынках.

Он отметил, что люди предпенсионного возраста часто переоценивают свои возможности и недооценивают риски при инвестировании.

«Допустим, женщина 55 лет накопила капитал, но до пенсии осталось немного времени. Ей нужно его надежно приумножить, ведь времени на восстановление сбережений в случае провала уже не будет. Логично инвестировать в максимально консервативные инструменты: облигации, небольшую часть — в акции. Но часто люди действуют с точностью до наоборот», — рассказал эксперт в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

По его словам, нередки случаи, когда граждане вкладывают все свои накопления в акции и даже влезают в долги, хотя до пенсии остается совсем мало времени, а значит, терять деньги категорически нельзя.

«Тем, кто только начинает инвестировать, нельзя брать кредиты. Используйте только свои средства, не берите кредиты в банках и не занимайте у брокера. Лучше выбрать долгосрочное инвестирование: покупка ценных бумаг и удержание их в течение длительного периода, например, 10 лет. Статистика неумолима: 97% новичков, которые занимаются трейдингом (активной ежедневной торговлей), теряют свои деньги», — подчеркнул Кокорев.