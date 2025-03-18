Признание гражданина банкротом позволяет полностью списать задолженность по коммунальным платежам, заявил в интервью NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Но этот процесс долгий и имеет серьёзные финансовые последствия.

Суд может освободить должника от обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, правда, в результате у него возникают ограничения, включая временный запрет на совершение крупных финансовых операций.

Полное освобождение от оплаты возможно только в ограниченных случаях, когда у гражданина отсутствует юридическая обязанность вносить платежи.

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Чтобы добиться перерасчёта или снижения стоимости ЖКУ, эксперт советует изучать свои права и при необходимости обращаться за правовой поддержкой.

Ранее юрист Юрий Капштык рассказал, кто и как может списать долги в 2025 году.