Воскресенье, 11 августа, 2024

Эксперт назвал кислоты, которые ВСУ могут применить под Курском

Автор: 7info

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Изображение от Freepik

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооружённые силы Украины могут использовать в районе Курска синильную, фтористую и хлористую кислоты. По его словам, в ходе атак на этот регион использовались не боевые отравляющие вещества, а самодельные боеприпасы.

Эксперт пояснил, что такие снаряды применяли террористы в Сирии против правительственных войск. Он считает, что это не боевые отравляющие вещества, а самодельные снаряды, которые могут быть начинены бытовым хлором, используемым в домашних условиях.

Матвийчук предположил, что ВСУ могут применить и фосфорные соединения, пишет NEWS.ru.

Ранее депутат Гурулев рассказал, как срочники отбивали атаки ВСУ в Курской области.

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