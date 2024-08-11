Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооружённые силы Украины могут использовать в районе Курска синильную, фтористую и хлористую кислоты. По его словам, в ходе атак на этот регион использовались не боевые отравляющие вещества, а самодельные боеприпасы.

Эксперт пояснил, что такие снаряды применяли террористы в Сирии против правительственных войск. Он считает, что это не боевые отравляющие вещества, а самодельные снаряды, которые могут быть начинены бытовым хлором, используемым в домашних условиях.

Матвийчук предположил, что ВСУ могут применить и фосфорные соединения, пишет NEWS.ru.

Ранее депутат Гурулев рассказал, как срочники отбивали атаки ВСУ в Курской области.