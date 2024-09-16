Эксперт: блокировка YouTube в России может стать началом массовых ограничений

Если видеохостинг YouTube перестанет работать в России, то в дальнейшем могут заблокировать что угодно, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью NEWS.ru. Он считает, что такой подход к блокировкам является неразумным и лишён логики.

«Трудно предсказать, что окажется под угрозой блокировки, потому что, на мой взгляд, в этих действиях мало адекватности. Если у нас заблокируют YouTube, то могут заблокировать что угодно. Это очень глупый подход», — пояснил Муртазин.

В качестве примера он привёл мировую библиотеку, которая собрала всю литературу планеты. Если в ней будет только 5% плохих книг, по его словам, нелогично сжигать всю библиотеку из-за этого.

«Аналогия простая: представьте мировую библиотеку с книгами со всего мира. Из них только 5% — плохие. Наш подход сейчас — давайте сожжём всю библиотеку, чтобы выразить своё отношение к этим 5% плохих книг. А что 95% — полезные и альтернатив им нет — ну и пусть», — подчеркнул аналитик.

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