Эксперт: блокировка YouTube в России может стать началом массовых ограничений

Если видеохостинг YouTube перестанет работать в России, то в дальнейшем могут заблокировать что угодно, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью NEWS.ru. Он считает, что такой подход к блокировкам является неразумным и лишён логики.
В качестве примера он привёл мировую библиотеку, которая собрала всю литературу планеты. Если в ней будет только 5% плохих книг, по его словам, нелогично сжигать всю библиотеку из-за этого.
Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, грозит ли россиянам ответственность за обход замедления YouTube.