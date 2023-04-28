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Пятница, 28 апреля, 2023

Изнасилованная и убитая дядей школьница сняла видео за 5 минут до смерти

Школьница из Ленинградской области, которую изнасиловал и убил дядя, сняла видео за 5 минут до гибели. Об этом сообщает, ссылаясь на источник, 5-tv.ru.

На записи девятиклассница из Тихвина говорит, что брат её матери подходил к ней и сжимал руку. Она попросила мужчину не жать так сильно, иначе на руках останутся синяки. Однако он обзывал жертву, домогался. Девочка начинает плакать, запись обрывается.

Труп школьницы обнаружили 13 апреля в водах Улитова ручья. Мать девочки написала заявление в полицию на брата. Следователи завели уголовное дело, 19-летнего подозреваемого задержали.

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