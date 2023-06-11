Из-за прохладной погоды оперу «Алеко» перенесли в зал Рязанской филармонии

Сценическая постановка оперы Сергея Рахманинова «Алеко» 11 июня пройдёт в концертном зале Рязанской филармонии. Об этом сообщила министр культуры Рязанской области Марина Кауркина.

Она отметила, что решение о переносе постановки связано с неблагоприятными погодными условиями – температурой ниже 16 градусов.

Вход свободный. Начало в 19 часов.

Возрастное ограничение 12+

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