Воскресенье, 11 июня, 2023
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Порывистый ветер ожидается 11 июня в Рязанской области

Татьяна Проводина
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

МЧС предупреждает жителей Рязанского региона об усилении северо-восточного ветра порывами 13-18 м/с днём 11 июня.

В чрезвычайном ведомстве напомнили о правилах безопасности. В непогоду нельзя стоять под крышами домов, рекламными конструкциями, деревьями и ЛЭП. По возможности нужно ограничить время нахождения на улице.

По данным синоптиков Рязанского гидрометцентра, в воскресенье в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра составит 6-11, местами порывы от 13 до 18 м/с.

Днём воздух в регионе прогреется до 15-20 градусов.

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