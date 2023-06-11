Порывистый ветер ожидается 11 июня в Рязанской области

МЧС предупреждает жителей Рязанского региона об усилении северо-восточного ветра порывами 13-18 м/с днём 11 июня.

В чрезвычайном ведомстве напомнили о правилах безопасности. В непогоду нельзя стоять под крышами домов, рекламными конструкциями, деревьями и ЛЭП. По возможности нужно ограничить время нахождения на улице.

По данным синоптиков Рязанского гидрометцентра, в воскресенье в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра составит 6-11, местами порывы от 13 до 18 м/с.

Днём воздух в регионе прогреется до 15-20 градусов.