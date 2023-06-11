В Рязани торжественно открыли «Кремлёвские вечера»

В Рязани торжественно открыли XI фестиваль искусств «Кремлёвские вечера», который посвящён 150-летию со дня рождения композитора С.В. Рахманинова.

Вели программу актёр, режиссёр-постановщик Пётр Татарицкий и лектор-музыковед Рязанской областной филармонии Елена Пронюшкина.

Глава министерства культуры Рязанской области Марина Кауркина назвала фестиваль самым масштабным проектом в регионе.

Марина Кауркина: «Кремлёвские вечера» стартуют в канун празднования Дня России. Отрадно, что фестиваль развивается и удивляет новыми программами и форматами»

Министр культуры пожелала зрителям новых ярких эмоций, артистам – вдохновения, а фестивалю – процветания.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отметил вклад Сергея Рахманинова в создание духовной музыки.

В первый день фестиваля зрители увидели премьеру концерт-эссе «Рахманинов. Аккорды эпохи». Совместно выступили Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и органистка Евгения Кривицкая. Гости услышали живое воспроизведение одного из известнейших произведений великого композитора – «Прелюдии до диез минор».

Пётр Татарицкий прокомментировал новый формат проведения мероприятия.

Пётр Татарицкий: «Мы создали документальное представление по литературному эпистолярному наследию и музыке Сергея Васильевича Рахманинова»

В ходе концерта на экране демонстрировали картины русских, советских и российских художников – в частности, Александра Родченко и Виктора Борисова-Мусатова.