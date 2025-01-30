Из-за атаки дронов на российские НПЗ сократились поставки нефтепродуктов

Из-за атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы сократились поставки нефтепродуктов на биржу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отметил, что в последнее время выросло производство нефтепродуктов. При этом за последнюю неделю поставки на биржу сократились.

Дьяченко считает, что причиной уменьшения объемов нефтепродуктов могут быть последствия атак БПЛА на российские НПЗ в последние недели. Как сообщало Reuters, некоторые НПЗ приостановили переработку нефти и железнодорожные отгрузки топлива. На фоне этих неофициальных данных, по словам Максима Дьяченко, увеличился спрос и цены.

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Напомним, ночью 23 января прошла самая масштабная атака БПЛА на Рязанскую область. 26 января регион вновь подвергся атаке дронов.