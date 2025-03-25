Искалеченной в Дубае украинской модели Ковальчук после клиники грозит тюрьма

Украинскую модель Марию Ковальчук могут отправить из клиники в тюрьму, если подтвердится, что она занималась эскортом в ОАЭ, пишет «АиФ».
По мнению издания, мать девушки отказывается комментировать случившееся, опасаясь за судьбу своей дочери, которая могла вести в Дубае аморальные дела.
Близкие считают, что девушка подверглась насилию, а потом ее пытались убить. Счета за ее лечение уже превышают десятки миллионов рублей.
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На прошлой неделе ее с сильнейшими травмами нашел водитель возле трассы. Ее тело опознали по татуировкам. Полиция Дубая пришла к выводу, что девушка пыталась покончить с собой.